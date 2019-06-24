Понедельник, 24 Июня 2019 года
08:42:26 МСК

67% жителей Франции недовольны действиями Макрона — Ifop

Политика

Популярность Эммануэля Макрона была самой низкой в декабре 2018 года (23%)

67% жителей Франции недовольны действиями Макрона — Ifop
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эммануэль Макрон

Париж, 24 июня 2019, 08:33 — REGNUM  Согласно опросу института общественного мнения Франции (Ifop), популярность президента страны Эммануэля Макрона в июне осталось стабильной по сравнению с маем, на уровне 30%, как и у премьер-министра Эдуарда Филиппа (34%), сообщает Le Figaro.

По данным исследования, 67% жителей Франции по-прежнему недовольны действиями президента страны, а 61% — действиями главы правительства.

Известно, что более высокие оценки главе государства дали менеджеры и представители высококвалифицированных профессий (40%), а также торговцы, ремесленники и предприниматели (38%). Самые низкие оценки — у рабочих (19%) и представителей профессий средней квалификации (26%).

Как сообщало ИА REGNUM, популярность Эммануэля Макрона была самой низкой в декабре 2018 года (23%), в разгар кризиса «желтых жилетов». Рейтинг главы государства начал восстанавливаться в январе 2019 года (27%) и с тех пор медленно продолжает эту тенденцию: 28% — в феврале, 29% — в марте и апреле, 30% — в мае и июне.

Читайте также: Рейтинг исполнительной власти во Франции растет — опрос

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить