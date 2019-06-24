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Челябинск временно возглавила вице-мэр Наталья Котова

Политика

Её посоветовал депутатам врио губернатора Алексей Текслер

Челябинск временно возглавила вице-мэр Наталья Котова
Цитата из видео «Наталья Котова о нарушениях при уборке снега в Челябинске» (Гранада пресс)
Наталья Котова

Челябинск, 24 июня 2019, 08:21 — REGNUM  Врио главы Челябинска назначена первый заместитель мэра Наталья Котова. Такое решение 24 июня приняли депутаты городской думы.

Оказать ей высокое доверие народных избранников призвал врио губернатора области Алексей Текслер. Он высоко оценил её работу на имеющейся должности.

«Те направления, за которые она отвечает в городе, наиболее эффективны», — сказал временный руководитель Челябинской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возглавлявший город с ноября Владимир Елистратов подал в отставку. Поводом для этого стала позиция Текслера. Ранее врио губернатора неоднократно критиковал городские власти за состояние Челябинска.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Челябинска Елистратов отправлен в отставку

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