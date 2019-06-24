Понедельник, 24 Июня 2019 года
08:42:59 МСК

Трамп задаст Путину вопрос об украинских моряках — МИД Украины

Политика

Ранее Климкин пообещал «новую волну давления» на Россию

Киев, 24 июня 2019, 08:27 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным поднимет тему освобождения украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в Чёрном море в конце 2018 года, заявил глава МИД Украины Павел Климкин, 23 июня в интервью украинскому «Пятому каналу».

По его словам, украинская сторона предварительно поговорила с представителями Белого дома и госдепа США о том, какие вопросы, связанные с Украиной, будут подняты на встрече.

«Украина там точно будет присутствовать, и освобождение «пленных» украинских моряков там тоже будет присутствовать», — рассказал Климкин.

Напомним, Украина пообещала инициировать «новую волну давления» на Россию, если та не отпустит экипаж трёх судов ВМС Украины, задержанных в ноябре 2018 года при попытке незаконного прохода через Керченский пролив.

Читайте также: Глава МИД Украины пригрозил Москве «новой волной давления»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента США Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп с нетерпением ожидает встречи с Владимиром Путиным на саммите стран «Большой двадцатки» в японской Осаке.

Читайте также: Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным — Болтон

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить