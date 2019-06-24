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Мэр Челябинска Елистратов отправлен в отставку

Политика

Решение приняли депутаты городской думы

Мэр Челябинска Елистратов отправлен в отставку
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Шахматы

Челябинск, 24 июня 2019, 08:15 — REGNUM  Глава Челябинска Владимир Елистратов отправлен в отставку. Такое решение утром 24 июня приняли депутаты городской думы.

В своём выступлении перед депутатами гордумы Елистратов заявил, что написал заявление, опираясь на мнение врио губернатора Алексея Текслера. Сам Текслер в своём выступлении порекомендовал назначить врио мэра Наталью Котову, которая является первым заместителем главы города.

Ранее Елистратов написал заявление об уходе по собственному желанию. Оно было согласовано с Теслером. Ушедший в отставку чиновник возглавлял город с ноября.

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