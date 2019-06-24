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Переназначен: в забайкальском правительстве продолжается ротация кадров

Политика

Марат Мирхайдаров назначен исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Забайкальского края

Чита, 24 июня 2019, 08:07 — REGNUM  Новый глава Забайкальского края Александр Осипов переназначил Марата Мирхайдарова, являвшегося заместителем губернатора Забайкальского края и руководителем представительства правительства региона при правительстве Российской Федерации. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Забайкальского края, с сегодняшнего дня, 24 июня, он стал исполняющим обязанности первого заместителя правительства Забайкальского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, назначение 40-летнего Марата Мирхайдарова, который в недавнем прошлом являлся помощником бизнес-омбудсмена России Бориса Титова (с 2011 по 2013 год), на должность руководителя представительства Забайкальского края при правительстве РФ в Москве было первым кадровым решением врио губернатора Забайкалья Александра Осипова. Оно состоялось в январе 2019 года.

Из биографии чиновника известно, что Мирхайдаров женат, имеет троих детей и владеет шестью языками. После работы с Борисом Титовым был назначен представителем Башкирии при президенте РФ.

Напомним, в 2019 году кадровых ротаций в забайкальском правительстве было достаточно много. В конце мая 2019 года новый глава Забайкалья определился с министром строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края (Алексей Гончаров). Назначенный ему испытательный срок составит три месяца. Ранее должность министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края получила Инна Щеглова, а Татьяна Цымпилова стала министром культуры.

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