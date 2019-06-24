Сын бывшего президента Египта поблагодарил Эрдогана за поддержку

Каир, , 08:07 — REGNUM Сын бывшего президента Египта Мохаммеда Мурси Абдулла Мурси поблагодарил президента Турции Реджепа Эрдогана за оказанную поддержку, об этом 24 июня сообщает Anadolu Ajansi.

«Мы хотели бы поблагодарить всех, в частности господина Эрдогана, эмира Катара и его отца, правительство Малайзии и бывшего президента Туниса Монсефа Марзуки», — отметил Мурси.

Сын бывшего лидера Египта отметил, что его семье не разрешили организовать прощальную церемонию, однако миллионы людей по всему миру заочно молились за его отца.

Как передавало ИА REGNUM, бывший президент Египта Мохаммед Мурси скончался 17 июня в здании суда Египта, где проходил обвиняемым по делу о шпионаже. Члены его семьи утверждают, что он давно не получал медицинского лечения, что и стало причиной смерти.

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