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Мэр Челябинска подал в отставку

Политика

С 24 июня

Мэр Челябинска подал в отставку
Отставка

Челябинск, 24 июня 2019, 07:50 — REGNUM  Глава Челябинска Владимир Елистратов официально подал в отставку. Скан его заявления публикуют местные СМИ.

Мэр уходит по собственному желанию. Уволить себя он просит с 24 июня.

Решение о том, отправлять его в отставку или нет, примет городская дума. Заседание представительного органа пройдёт в ближайшее время.

Напомним, Елистратов стал врио мэра в ноябре 2018 года. А 26 февраля 2019-го назначен полноправным главой города.

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Отставки и назначения
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