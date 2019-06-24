Власти Судана отвергли посредничество Эфиопии во внутреннем конфликте

Хартум, , 07:51 — REGNUM Военное правительство Судана отвергло предложение Эфиопии о посредничестве в урегулировании политического кризиса в стране. Об этом 24 июня сообщает Al Jazeera.

Предложение Эфиопии, которое поддержала гражданская оппозиция, заключается в том, чтобы правительство страны состояло из 14 человек, семеро из которых принадлежали бы к гражданской оппозиции, остальные — к военным. При этом одно дополнительное место было бы зарезервировано для беспристрастного лица.

Как передавало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Судане произошел государственный переворот: воспользовавшись акциями протеста, военные свергли президента страны Омара аль-Башира и заключили его в тюрьму.

В настоящее время манифестации продолжаются, целью массовых митингов является подталкивание временного военного правительства к передаче власти гражданским лицам.

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