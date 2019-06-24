Наследный принц Саудовской Аравии посетит Южную Корею

Эр-Рияд, , 07:43 — REGNUM Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман планирует посетить Южную Корею на этой неделе, поскольку две страны стремятся к укреплению экономических связей, сообщает 24 июня агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Двухдневный визит, который начнется 26 июня, станет первым для наследника престола крупнейшего в мире экспортера нефти с 1998 года.

Ожидается, что наследный принц Саудовской Аравии встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Стороны подпишут ряд соглашений с целью развития сотрудничества в таких областях, как энергетика и госслужба.

Напомним, согласно данным государственной компании Korea National Oil Corp (KNOC), Саудовская Аравия является главным поставщиком нефти для Южной Кореи. Южная Корея импортировала 101,5 млн баррелей сырой нефти из этой ближневосточной страны в первые четыре месяца 2019 года, что на 2,7% меньше, чем год назад.