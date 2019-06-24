Кандидат от правящей партии Мавритании победил на выборах президента — СМИ

Нуакшот, , 07:37 — REGNUM На выборах президента Мавритании абсолютное большинство голосов получил кандидат от правящей партии страны Мухаммед Ульд Газуани, передает VOA Africa со ссылкой на заявление избирательной комиссии.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Национальной избирательной комиссии, 62-летний бывший министр обороны Газуани набрал 51,1% голосов.

В ближайшее время Конституционный суд страны должен подтвердить победу Газуани. Напомним, политик намеревается преобразовать национальные отрасли промышленности, чтобы создать больше рабочих мест. Газуани также пообещал, что будет регулярно встречаться с членами оппозиционных партий, представленных в парламенте.

Действующий президент Мухаммед ульд Абдель Азиз после двухлетнего срока нахождения на посту уходит в отставку, как того требует конституция.

В заявлении, опубликованном в воскресенье, 23 июня, генеральный секретарь ООН по Западной Африке и Сахелю Мохамед ибн Чамбас поздравил народ Мавритании «с проведением мирных президентских выборов».

Последние выборы, прошедшие в 2014 году в стране, подвергались резкой критике за «несправедливость» и были бойкотированы многими оппозиционными партиями. Тогда президент Азиз победил, набрав 84% голосов.