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Макрон примет участие в Средиземноморском саммите в Марселе

Политика

Саммит объединяет пять стран Северной Африки и пять стран Западной Европы

Макрон примет участие в Средиземноморском саммите в Марселе
Иллюстрация: Kremlin.ru
Эммануэль Макрон

Марсель, Франция, 24 июня 2019, 07:27 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Марсель в воскресенье вечером, 23 июня, на «частный ужин» с местными экономическими, социальными и культурными деятелями, накануне закрытия средиземноморского саммита, в котором он должен принять участие, сообщает Le Figaro.

«По случаю своего визита на саммит двух берегов Средиземного моря президент пожелал встретиться с экономическими, социальными и культурными деятелями Марселя», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Ожидается, что глава государства примет участие в заключительном заседании саммита, на котором соберутся министры и представители гражданского общества из десяти стран Средиземного моря.

Известно, что целью этой международной встречи является желание начать динамичное сотрудничество между странами Средиземного моря вокруг конкретных проектов в области молодежи, устойчивого развития или цифрового вещания.

Напомним, саммит двух берегов Средиземного моря проходит в Марселе с 23 по 24 июня 2019 года. Саммит объединяет пять стран Северной Африки (Мавритания, Марокко, Алжир, Тунис и Ливия) и пять стран Западной Европы (Португалия, Испания, Франция, Италия и Мальта).

Идея этой встречи была выдвинута Эммануэлем Макроном, стремящимся разработать «сильную средиземноморскую политику», во время визита в Тунис в начале 2018 года.

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Политическая жизнь Франции
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