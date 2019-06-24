Дипломаты и бизнесмены РФ и США встретятся в Хабаровске

Хабаровск, , 06:49 — REGNUM Представители дипломатических и бизнес-кругов России и США встретятся в Хабаровске 26 и 27 июня 2019 года. Столица Хабаровского края выбрана площадкой для 24-го заседания Российско-Американского Тихоокеанского партнерства (РАТОП), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Встреча российской и американской делегаций пройдёт 26 и 27 июня в Доме официальных приемов правительства Хабаровского края. Стороны намерены обсудить вопрос взаимодействия в сфере энергетики, туризма, науки, образования, а также развитие торгово-экономических связей между регионами Дальнего Востока России и западного побережья США. Запланированы и переговоры между представителями деловых кругов двух стран.

Форум РАТОП на сегодняшний день — единственная действующая площадка по поддержанию контактов и развитию сотрудничества между регионами двух стран. В Хабаровском крае заседание РАТОП пройдёт впервые, при поддержке МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, форум РАТОП ведёт историю с 1994 года. Его участники — регионы ДФО, от Бурятии до Чукотки, а также регионы США.