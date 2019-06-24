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Си Цзиньпин встретится с главами России и Индии накануне саммита G20

Политика

Китай намерен обсудить ряд мер по защите от протекционизма

Пекин, 24 июня 2019, 06:18 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в трехсторонней встрече с участием глав России и Индии, заявил 24 июня помощник министра иностранных дел Китая Чжан Цзюнь, передает портал UrduPoint News.

«В кулуарах саммита G20 председатель Си Цзиньпин примет участие во встрече лидеров в трехстороннем формате Россия — Индия — Китай», — заявил представитель МИД КНР.

По словам Чжан, международным сообществом давно признан вред протекционизма, в связи с чем Китай намерен защищать свои интересы.

Представитель МИД КНР подтвердил также, что встреча Си с президентом США Дональдом Трампом должна состояться на саммите G20 до конца недели.

Ранее глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И заявил о том, что главным принципом внешней политики Китая является мирное развитие и отказ приобретения односторонних выгод за счет других.

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Внешняя политика Китая
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