Понедельник, 24 Июня 2019 года
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Мэр Челябинска Елистратов может уйти в отставку

Политика

Возможно, решение примут уже 24 июня

Челябинск, 24 июня 2019, 05:49 — REGNUM  Глава Челябинска Владимир Елистратов может уйти в отставку. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным ЕАН, отставка уже состоялась. Мэр написал заявление, которое принял врио губернатора Алексей Текслер.

Впрочем, в мэрии города заявили журналистам о том, что никакой информации об отставке мэра у них нет. Если она появится, её пообещали оперативно довести до общественности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Елистратов возглавил город в ноябре 2018 года. До конца февраля он был в статусе врио.

19 марта власть в регионе сменилась. Вместо Бориса Дубровского врио губернатора стал Алексей Текслер. Несколько представителей старой команды уже оставили свои должности.

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Отставки и назначения
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