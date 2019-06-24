Понедельник, 24 Июня 2019 года
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Пушкова удивила странная логика президента Грузии

Политика

«Любите нашу страну, а мы будем кричать на весь мир, как мы ненавидим вашу»

Москва, 24 июня 2019, 05:48 — REGNUM  Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала российских туристов приезжать в страну «из любви к Грузии», однако умолчала о готовности грузин обеспечить теплый прием для гостей из России. Об этом сообщил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Глава Грузии Зурабишвили призвала туристов из России приезжать туда «из любви к Грузии», а не потому, что их там ждут, готовы создать все условия и дать гарантии безопасности. То есть, любите нашу страну, а мы будем кричать на весь мир, как мы ненавидим вашу. Очень странная логика», — отметил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Грузия не сможет заменить российских туристов украинскими. По его словам, обнищавшее население Украины теперь не может позволить себе отдых в Грузии.

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков скептически отнесся к планам по замене российских туристов в Грузии

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Российско-грузинские отношения
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