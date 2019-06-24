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Кронпринц Саудовской Аравии посетит Южную Корею

Политика

И обсудит сотрудничество в сфере энергетики

Эр-Рияд, 24 июня 2019, 05:37 — REGNUM  Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман посетит Южную Корею с официальным визитом 26 июня, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Сеуле.

В ходе двухдневного визита саудовский кронпринц встретится с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином. Основная цель поездки — укрепление экономических связей между странами, в том числе и в сфере энергетики. Отмечается, что это первый визит наследного принца в Республику Корея с 1998 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом. В ходе диалога стороны обсудили угрозу стабильности на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Ирана.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп обсудил «иранскую угрозу» с кронпринцем Саудовской Аравии

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Внешняя политика Саудовской Аравии
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