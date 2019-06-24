Понедельник, 24 Июня 2019 года
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Два сирийцев пострадали в результате взрыва на северо-востоке страны

Политика

Причиной взрыва стал заминированный мотоцикл

Дамаск, 24 июня 2019, 05:26 — REGNUM  Начиненный взрывчатым веществом мотоцикл был взорван в городе Эль-Камышлы на северо-западе Сирии, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

По данным источника, в результате взрыва пострадали по меньшей мере два человека. Кроме того, был причинен ущерб распложенным в окрестностях зданиям.

Сообщается, что большая часть города Эль-Камышлы находится под контролем курдского ополчения. Ранее за врывы в этих районах ответственность на себя брали представители террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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