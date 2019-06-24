Два сирийцев пострадали в результате взрыва на северо-востоке страны

Дамаск, , 05:26 — REGNUM Начиненный взрывчатым веществом мотоцикл был взорван в городе Эль-Камышлы на северо-западе Сирии, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

По данным источника, в результате взрыва пострадали по меньшей мере два человека. Кроме того, был причинен ущерб распложенным в окрестностях зданиям.

Сообщается, что большая часть города Эль-Камышлы находится под контролем курдского ополчения. Ранее за врывы в этих районах ответственность на себя брали представители террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).