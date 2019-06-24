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Трамп признался в неготовности проиграть президентские выборы в 2020 году

Политика

Он вообще не любит проигрывать

Трамп признался в неготовности проиграть президентские выборы в 2020 году
Дональд Трамп

Вашингтон, 24 июня 2019, 05:09 — REGNUM  Американский лидер Дональд Трамп признался, что не готов проиграть выборы президента США в 2020 году. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC.

«Для меня было бы проще сказать: «О да!». Но нет, наверное, я не готов проиграть. Я не люблю проигрывать», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня, президент США Дональд Трамп объявил о своих намерениях выдвинуться на второй срок на президентских выборах 2020 года. За первый день после заявления о начале избирательной кампании он собрал около $25 млн пожертвований.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп собрал за день рекордные $25 млн на свою избирательную кампанию

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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