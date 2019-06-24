Понедельник, 24 Июня 2019 года
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В Мавритании на президентских выборах победил бывший министр обороны

Политика

Оппозиция не согласна с результатами выборов

Нуакшот, 24 июня 2019, 03:19 — REGNUM  Экс-министр обороны Мавритании Мухаммед ульд аль-Газуани одержал победу на президентских выборах в стране, сообщает агентство Reuters со ссылкой на мавританский ЦИК.

По данным ЦИК, аль-Газуани получил 52% голосов избирателей. Его ближайший соперник Бирам Да Абейд получил 18,58% голосов. Общая явка на выборах составила 62,66%. Оппозиция уже заявила о намерениях опротестовать результаты голосования.

«Это похоже на государственный переворот. Мы намерены опротестовать результаты выборов», — заявил проигравший на выборах кандидат Бирам Да Абейд.

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