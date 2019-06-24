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В кабмине обозначили условия транзита российского газа через Украину

Политика

Концепция «Северного потока – 2» не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам

Москва, 24 июня 2019, 03:14 — REGNUM  В правительстве РФ готовы сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему на взаимоприемлемых условиях, заявил журналистам заместитель главы аппарата правительства Сергей Приходько.

По словам чиновника, ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» не подразумевает автоматического прекращения транзита по действующим газотранспортным системам, и в случае выполнения ряда условий, Украина может сохранить транзит российского газа.

«Для того, чтобы это произошло, — заявил Приходько, — необходимо урегулировать отношения между заинтересованными компаниями, согласовать экономические условия и создать атмосферу, способствующую нормальному диалогу».

Все находящиеся на текущий момент судебные споры между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» должны быть справедливо урегулированы, подчеркнул Приходько.

Ранее в нефтегазовой компании «Укртрансгаз» заявили о рекордно низком количестве газа, содержащегося в подземных хранилищах Украины. Имеющиеся объемы не только значительно меньше месячной потребности в топливе, но и не в состоянии обеспечить работу самой газотранспортной системы.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине заявили о критическом объеме газа в подземных хранилищах

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