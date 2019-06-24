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Пушков скептически отнесся к планам по замене российских туристов в Грузии

Политика

«Должен разочаровать Саакашвили»

Москва, 24 июня 2019, 02:50 — REGNUM  Ввергнутые в крайнюю степень нищеты украинские граждане не могут позволить себе отдых даже на территории Грузии, а потому не могу заменить российских туристов в этой стране. Выдвинутую экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили идею прокомментировал 23 июня председатель комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

По мнению российского сенатора, украинцы не могут заменить туристов из России в Грузии.

«Об этом позаботились любимцы самого Саакашвили — лидеры майдана: немногие в нынешней Украине могут позволить себе выехать на отдых даже в Грузию», — заявил Пушков.

Между тем, напоминает сенатор, только в 2018 году территорию Грузии посетили 1,4 млн российских граждан.

Ранее, Михаил Саакашвили призвал украинцев ехать на отдых в Грузию, и даже пообещал договориться о снижении цены с украинскими и грузинскими авиаперевозчиками.

Напомним, в связи с массовыми беспорядками в грузинской столицы российские власти приняли решение о прекращении авиасообщения с Грузией и рекомендовали российским туристам покинуть территорию страны до стабилизации обстановки.

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Политическая карьера Саакашвили на Украине
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