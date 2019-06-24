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Эрдоган поздравил оппозиционного кандидата с победой на выборах в Стамбуле

Политика

По предварительным данным, победил кандидат от Республиканской народной партии Экрем Имамоглу

Анкара, 24 июня 2019, 03:15 — REGNUM  Кандидата от оппозиционной Республиканской народной партии Экрема Имамоглу, одержавшего, по предварительным данным, победу на муниципальных выборах в турецком Стамбуле, поздравил с победой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в Twitter.

«Поздравляю Экрема Имамоглу, который, по неофициальным результатам, одержал победу на выборах», — заявил турецкий лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 23 июня, завершилось повторное голосование на муниципальных выборах в Стамбуле. Ранее муниципальные выборы прошли в марте 2019 года, однако их результаты были аннулированы в мае. Тогда на голосовании одержал победу оппозиционный кандидат Экрем Имамоглу, второе место занял кандидат от правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым.

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Политическая жизнь Турции
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