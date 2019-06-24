Один убит и восемь ранены – хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

Эр-Рияд, , 01:15 — REGNUM В результате организованной йеменскими повстанцами атаки на аэропорт Абха в южной части Саудовской Аравии погиб один человек и несколько получили ранения. Об этом 23 июня сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на сообщение пресс-службы саудовской коалиции войск.

Сообщается, что атака была организована при помощи беспилотного летательного аппарата. В результате взрыва на парковке у здания аэропорта погиб выходец из Сирии. Кроме того, рения получили еще восемь человек.

Ранее сообщалось, что реагируя на участившиеся случаи дистанционных атак йеменских повстанцев-хуситов по территории Саудовской Аравии, парламент Лиги арабских государств призвал ООН признать хуситов террористической организацией.

Напомним, Саудовская Аравия вторглась во главе международной коалиции войск на территорию Йемена, поддерживая свергнутого президента страны Мансура Хади в 2015 году, что привело к значительной эскалации конфликта в регионе.

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