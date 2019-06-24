Иран продолжит сокращать свои обязательства по «ядерной сделке»

Тегеран, , 01:16 — REGNUM Иран продолжит отказываться от ряда своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) до выполнения требований Тегерана, заявил замглавы иранского МИД Аббас Арагчи, сообщает агентство Reuters.

«Европейские страны, подписавшие СВПД, не проявляют достаточно воли и желания, чтобы спасти этот договор», — заявил он.

Арагчи добавил, что решение о сокращении обязательств по СВПД будет необратимым до тех пор, пока требования Ирана не будут выполнены. В то же время глава иранского Стратегического совета по международным отношениям Камал Харази заявил, что странам Европы, подписавшим СВПД, необходимо принять меры по защите Ирана от санкций США.

«Если европейцы не примут меры в течение 60 дней (со дня отказа Ирана от ряда обязательств по СВПД в мае — прим. ИА Регнум), мы примем следующие шаги. Мы сочтем меры позитивными, если Европа вложит свои ресурсы в Instex и сделает торговлю возможной», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дипломатический советник президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн совершил поездку в Иран. По его словам, Тегеран отвел 60 дней — до 8 июля — европейским державам на переговоры по СВПД.

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