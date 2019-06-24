Разведывательные самолеты США обнаружены у берегов Крыма

Симферополь, , 00:56 — REGNUM Американские беспилотник и разведывательный самолет были замечены у берегов Крыма и над территорией Донбасса, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

По его данным, беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04−2021 и позывным FORTE10 взлетел в районе 7:40 по московскому времени с базы НАТО в Италии. Летательный аппарат пересек воздушное пространство Болгарии и начал облет линии разграничения в Донбассе, а затем направился к Черноморскому побережью РФ.

Также в 19:55 по московскому времени противолодочный самолет американских ВВС P-8A Poseidonс бортовым номером 169 332 вылетел с той же базы и отправился к берегам Крыма. К 20:25 по московскому времени самолет оказался в 32 километрах от береговой границы в районе Севастополя.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня два американских самолета радиоэлектронной разведки летали вдоль Черноморского побережья Кубани и южного берега Крыма. В разведывательном полете ВВС США принимали участие противолодочный самолет P-8A Poseidon и самолет радиоэлектронной разведки RC-135V.

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