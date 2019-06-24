ЦИК Украины не зарегистрировал кандидатов от партии Саакашвили

Киев, , 00:42 — REGNUM Решение об отказе в регистрации кандидатов в депутаты Верховной рады Украины из списка партии «Движение новых сил Михаила Саакашвили» приняла Центральная избирательная комиссия страны, сообщила 21 июня пресс-служба организации.

При рассмотрении поданных партией документов ЦИК обнаружила несоответствия при анализе некоторых дат. Так, внеочередные выборы в Верховную раду были назначены указом президента Украины от 21 мая 2019 году, в связи с чем, заключают в комиссии, на прошедшем 8 мая заседании политического совета не могло быть принято решение об участии партии во внеочередных выборах в раду.

Кроме того, в комиссии обнаружили нарушения требований устава партии.

Как стало известно ранее, Печерский районный суд Киева установил, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили непрерывно проживал на Украине в течение последних пяти лет, в связи с чем он может принимать участие в парламентских выборах.

Напомним, Саакашвили был изгнан с территории Украины в июле 2017 года и лишен украинского гражданства, которое ему вернул новый президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность.

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