Депутат Рады рассказал о слежке за лидерами «Оппозиционной платформы»

Киев, , 22:25 — REGNUM Спецслужбы Украины ведут слежку почти за всеми руководителями партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом сопредседатель партии Вадим Рабинович заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«У нас обнаружена слежка практически за всеми руководителями партии, — отметил Рабинович. — Просто слежка, наглая слежка тех же служб, которые вроде бы уже поменялись».

Депутат добавил, что единственной оппозиционной силой в парламенте, вероятно, станет «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Как сообщало ИА REGNUM, в новый состав Верховной рады, согласно социологическому исследованию украинского Центра «Социальный мониторинг», имеют шансы попасть пять партий. Лидерство сохраняет «Слуга народа» (47,5%), на втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь!» (11%), на третьем — «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,7%), на четвертом — «Европейская солидарность» (8,3%), на пятом — «Голос» Святослава Вакарчука (5,3%).

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