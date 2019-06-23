Депутат Рады заподозрил Зеленского в отказе от предвыборных обещаний

Киев, , 21:39 — REGNUM Жителям Украины уже не стоит ждать от президента страны Владимира Зеленского выполнения всех его предвыборных обещаний. Об этом заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

«Не верьте больше, он (Владимир Зеленский) не просто ничего не может сделать дальше — то, что они говорят — граничит в принципе с какой-то я не знаю, так не бывает просто, — сказал украинский депутат. — Я не видел президента, который за 30 дней отказался от всех предвыборных обещаний».

Как передавало ИА REGNUM, 20 июня президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, безусловно, талантливый человек. По его словам, когда украинский лидер выступал в КВН, было смешно, что сейчас происходит — это не смешно.

Путин добавил, что в ходе избирательной компании Зеленский обещал наладить обстановку в стране, на самом деле этого не происходит.

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