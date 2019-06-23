Воскресенье, 23 Июня 2019 года
21:41:25 МСК

Депутат Рады заподозрил Зеленского в отказе от предвыборных обещаний

Политика

«Не верьте больше»

Депутат Рады заподозрил Зеленского в отказе от предвыборных обещаний
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Зеленский

Киев, 23 июня 2019, 21:39 — REGNUM  Жителям Украины уже не стоит ждать от президента страны Владимира Зеленского выполнения всех его предвыборных обещаний. Об этом заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

«Не верьте больше, он (Владимир Зеленский) не просто ничего не может сделать дальше — то, что они говорят — граничит в принципе с какой-то я не знаю, так не бывает просто, — сказал украинский депутат. — Я не видел президента, который за 30 дней отказался от всех предвыборных обещаний».

Как передавало ИА REGNUM, 20 июня президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, безусловно, талантливый человек. По его словам, когда украинский лидер выступал в КВН, было смешно, что сейчас происходит — это не смешно.

Путин добавил, что в ходе избирательной компании Зеленский обещал наладить обстановку в стране, на самом деле этого не происходит.

Читайте также: Путин о Зеленском: талантливый человек, но не смешно

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Президент Украины Владимир Зеленский
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить