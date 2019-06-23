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Медведев поздравил выпускников российских школ

Политика

«Поздравляю»

Медведев поздравил выпускников российских школ
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Москва, 23 июня 2019, 20:49 — REGNUM  Выпускников, окончивших школу в 2019 году в Российской Федерации, поздравил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Соответствующую информацию глава правительства РФ написал на странице в соцсети Twitter.

«Поздравляю всех выпускников (в России) с окончанием школы!» — написал Медведев.

Как передавало ИА REGNUM, 21 июня президент РФ Владимир Путин также поздравил российских выпускников с окончанием школы и началом взрослой жизни, пожелав им выбрать профессии по душе.

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