Роберт Де Ниро и Мартин Шин приняли участие в съемках антироссийского видео

Вашингтон, , 19:32 — REGNUM В съемках антироссийского ролика, в котором глава Белого дома США Дональд Трамп обвиняется в «сговоре» с Российской Федерацией, приняли участие ряд голливудских знаменитостей. Соответствующий видеоролик обнародовал портал Now This.

Так, на коротком видеоролике присутствуют актеры Роберт Де Ниро, Лоуренс Фишборн, Мартин Шин, София Буш, режиссер Роберт Райнер, писатель Стивен Кинг и др.

В частности, Роберт Де Ниро обвинил РФ в «атаке на демократию» США, а другие голливудские знаменитости заподозрили Москву в проведении «тайной операции», чтобы помочь Трампу стать главой государства.

Отметим, что голливудские звезды часто ссылаются на доклад спецпрокурора Роберта Мюллера.

Как передавало ИА REGNUM, ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил о завершении расследования и о своем уходе в отставку. По его словам, что специалисты в ходе расследования никакого сговора Трампа с РФ не обнаружили.