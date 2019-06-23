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Иран не хотел подтолкнуть США к проведению военной операции — Трамп

Политика

У Ирана не должно быть ядерного оружия

Вашингтон, 23 июня 2019, 18:36 — REGNUM  Вооруженные силы Ирана, сбившие беспилотник США, не хотели подтолкнуть Вашингтон к проведению военной операции. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC.

«Думаю, что они (власти Ирана) хотят договориться, — сказал глава государства. — И я думаю, они хотят заключить сделку. И моя сделка — ядерная».

По его словам, у Ирана не должно быть ядерного оружия.

Как передавало ИА REGNUM, ранее иранский Корпус стражей Исламской революции сбил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) США на входе в Персидский залив, который нарушил воздушное пространство Ирана. При этом США утверждали, что БПЛА не нарушал воздушного пространства Ирана.

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Противостояние Ирана и США
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