В Стамбуле завершилось голосование на повторных выборах мэра

Стамбул, Турция, , 18:19 — REGNUM Голосование на повторных муниципальных выборах завершилось в Стамбуле 23 июня. Более 30 тыс. избирательных участков закрылись в городе в 17:00 по местному времени. Об этом сообщает Anadolu Ajans.

«По итогам голосования будет избран глава муниципалитета и состав муниципальных советов провинции Стамбул сроком на пять лет», — передает вещатель.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в Стамбуле были аннулированы итоги муниципальных выборов от 31 марта. ЦИК Турции принял данное решение в ответ на обращение правящей Партии справедливости и развития.

На выборах одержал победу кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Экрем Имамоглу. Второе место занял кандидат от правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым.

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