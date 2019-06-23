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Песков: Путин пользуется интернетом

Политика

«Это (интернет) неотъемлемая часть нашей жизни»

Песков: Путин пользуется интернетом
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 23 июня 2019, 17:59 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин, который «не живет в интернете» постоянно, пользуется сетью по мере необходимости. Об этом сообщил пресс-секретарь президента главы государства Дмитрий Песков в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

"Это (интернет) неотъемлемая часть нашей жизни, — сказал Песков. — И Путин развивается вместе с этой жизнью».

По его словам, глава государства, который использует сеть гораздо меньше поколения 25 минус, «воспринимает новые форматы».

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