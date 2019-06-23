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Медведчук поддержал заявление Путина о восстановлении отношений с Украиной

Политика

«Я подписываюсь под этими словами»

Киев, 23 июня 2019, 16:59 — REGNUM  Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук поддерживает заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что отношения между РФ и Украиной неизбежно восстановятся. Об этом Медведчук сообщил на странице в соцсети Twitter.

«Путин в недавнем интервью сказал, что Украина и РФ обязательно восстановят отношения: «Два братских народа не могут жить во вражде», — написал Медведчук. — Я подписываюсь под этими словами».

Медведчук также добавил, что он полностью поддерживает заявление слова российского лидера.

Напомним, 12 июня президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир» выразил мнение, что отношения между РФ и Украиной неизбежно восстановятся вне зависимости от того, какие в данный момент складываются отношения между элитами двух стран.

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