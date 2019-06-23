Пострадавших в ходе «Марша равенства» в Киеве нет — МВД Украины

Киев, , 16:26 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов не зафиксировали нарушений во время «Марша равенства» в Киеве. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой на брифинге.

«Никаких заявлений, — отметил Яровой. — Пострадавших у нас на данную минуту нет».

Как передавало ИА REGNUM, гей-парад, который стартовал 23 июня в Киеве, продлился примерно час и не прошел весь ранее намеченный путь. По словам организаторов, в мероприятии приняли участие более 8 тыс. человек. После завершения марша в центре Киева его участников эвакуировали.

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