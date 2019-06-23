Путин: Россия готова к диалогу США, но нужен ли он американцам?

Москва, , 14:09 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия готова к диалогу с Соединёнными Штатами, но американцы должны сами решать, нужно ли им развивать отношения с Москвой или нет. Об этом Путин заявил сегодня, 23 июня, в эфире телеканала НТВ.

«Поэтому нужен диалог — пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождем, пока они созреют», — сказал президент России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе очередной «Прямой линии» российский лидер заявил, что диалог с США если и будет, то будет крайне непростым из-за того, что со стороны властных институтов Соединенных Штатов и начала избирательной кампании существует много ограничений.

Напомним, что российско-американские отношения никогда не были простыми, но после 2014 года США официально назвали Россию своим стратегическим соперником.