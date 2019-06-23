МИД России ответил президенту Гркузии на сетования о российских туристах

Москва, , 13:27 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну несмотря на существующие политические разногласия между двумя странами. Соответствующее заявление она опубликовала сегодня, 23 июня, на своей странице в социальной сети Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу Euronews заявила, что по её мнению, политические разногласия не должны влиять на туристов из Российской Федерации, которым Грузия якобы очень нравится.

«Туристы должны продолжать приезжать, так как любят Грузию, а политики должны решать проблемы, лежащие в основе произошедшего», — сказала она.

Захарова напомнила президенту Грузии о политической нестабильности в её стране и той рекомендации, которую грузинское министерство внутренних дел дало российским туристам, которые ещё остаются в стране.

«Если что-то и должны туристы из России, так это чувствовать не то, что безопасность, а что их встречают как самых дорогих гостей, что они приехали отдыхать, а не читать каждый день сводки с внутриполитических полей и обходить стороной, как порекомендовало Министерство туризма Грузии, «большие скопления людей в Тбилиси», — пишет Захарова.

Также она предположила, что Зурабишвили готовила свое заявление уже с «использованием калькулятора». Представитель МИД России имела в виду тот факт, что российские туристы в 2018 году потратили в Грузии порядка $1 млрд, что является колоссальной суммой для грузинской экономики.

Напомним, что после того, как радикальные элементы грузинской оппозиции атаковали официальную российскую делегацию, которая прибыла на Межпарламентскую ассамблею православия в Тбилиси, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому авиационное сообщение с Грузией будет прекращено 8 июля. Всем туроператорам рекомендовано не продавать туры в Грузию, а всем российским туристам, находящимся в Грузии, предложено как можно скорее вернуться на родину.