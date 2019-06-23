Пентагон пытается сдерживать Россию в Арктике при помощи новых портов

Вашингтон, , 13:16 — REGNUM Комитет по вооруженным силам американского Сената подготовил Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США на 2020 год (NDAA). Согласно этому документу министр обороны (совместно с председателем Объединенного комитета начальников штабов, Инженерного корпуса армии, Береговой охраны и Морской администрации) в течение ближайших 90 дней должен определить один или несколько портов в качестве «стратегических арктических портов Министерства обороны».

Подобный стратегический порт, призванный противодействовать активной деятельности России в Арктике, предусматривает строительство военной базы замкнутого цикла жизнеобеспечения «Северный клевер». При этом пока неясно будет ли сделана ставка на развитие какого-либо имеющегося порта, или построена новая передовая база ВМС США. Но ожидается, что Сенат проголосует за NDAA уже на следующей неделе.

По мнению издания Defensenew американские конгрессмены крайне обеспокоены доминированием России в Арктике. Так, если США имеет всего два ледокола (один из которых ограниченно действующий), то ледокольный флот России включает в себя десятки кораблей, в том числе атомные.

Чтобы хоть как-то исправить ситуацию в апреле Береговая охрана Соединенных Штатов заключила контракт с VT Halter стоимостью 750 миллионов долларов на проектирование и строительство дизельного ледокола — первого из шести подобных кораблей.

Но, по мнению ряда американских военных аналитиков, именно строительство порта может быть хорошим стратегическим фактором сдерживания России.

«Российское правительство видит Арктику как длинную уязвимую границу — потенциально самую уязвимую границу для авиации и ракет. Плюс в развитии нашего арктического порта заключается в том, что Россия будет вкладывать массу ресурсов для противостояния ему. Стоимость содержания, скажем, авиабазы в Арктике, огромна. И это те ресурсы, которые Москва могла бы использовать иначе. Например, финансировать войска на потенциальном Европейском театре военных действий» — приводит Defensenew слова Дэна Гура, бывшего сотрудника администрации Буша в сфере обороне и аналитика в Институте Лексингтона.

Однако среди специалистов есть и скептики.

«Я думаю, что идея разместить базу на Крайнем Севере — плохая идея. Это слишком дорого, и после постройки вы не сможете использовать ее большую часть года» — отмечает офицер подводной лодки и аналитик Центра стратегических и бюджетных оценок Брайан Кларк.

В свою очередь командующий Шестым флотом США вице-адмирал Лиза Франкетти указывает на крайне сложную логистику при поддержке кораблей в Арктике.

Но большинство специалистов сходятся во мнении, что расширение присутствия Вашингтона здесь, особенно в свете таяния полярных льдов, это лишь вопрос времени. Ждать решения Сената осталось недолго.