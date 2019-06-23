Грузия: одна версия и её вариации

Андро Малкин, , 13:35 — REGNUM

То, что продолжает происходить на центральном проспекте столицы Грузии, очень похоже на образец грубо, но тщательно сколоченного плана, главной целью которого является отстранение от власти «Грузинской мечты». Хотя, возможно, происходящее задумано с целью отвлечения и смягчения протеста и сохранения нынешней власти, потому что призывы к штурму парламента здесь больше не звучат, участники акции утверждают, что будут проводить только мирные митинги, и продолжат их до тех пор, пока не будут выполнены все их требования.

А требований пока три: отставка главы МВД Георгия Гахарии, освобождение всех «политзаключенных», то есть тех молодчиков, которые были задержаны во время и после разгона акции на проспекте Руставели 20 июня и которые помимо попыток штурма парламента совершили немало других противоправных действий. А третье требование — проведение парламентских выборов по пропорциональной системе. С такими лозунгами стояли участники акции у парламента Грузии 22 июня. Были и иные плакаты с нецензурными выражениями в адрес президента России, а также лозунги «Россия — оккупант», «Грузия оккупирована Россией»…

Список выступающих был составлен заранее и строго ограничен. К трибуне допускали только по записи. Говорили одно и то же: Россия «оккупант», представитель России «оккупировал» кресло председателя парламента Грузии, нынешнее правительство выступило в роли исполнителя плана Путина, Гахария должен уйти в отставку, потому что руководимая им полиция применила силу, выборы должны состояться по пропорциональной системе.

Выступали в основном молодые люди, юноши и девушки, представлявшиеся рядовыми грузинскими студентами, эмигрантами, а то и посланниками Грузии в ООН. Те, кто начинал говорить нечто, не устраивавшее организаторов, моментально уводились от трибуны сконцентрированными здесь юношами. Так убрали от трибуны девушку-студентку, которая пыталась напомнить о бесчинствах 9-летнего правления «Единого национального движения», убрали и молодого человека, попытавшегося сказать что-то плохое о Михаиле Саакашвили. Но «студенты», которым выступать разрешили, в своих речах резко отмежевывались от «всех политических сил» и утверждали, что протест организован по их воле.

В отличие от митинга 21 июня, на этот раз к трибуне всё же допустили оппозицию — членов «Национального движения», «Европейской Грузии», Лейбористской партии, представителей различных неправительственных организаций прозападного толка, которые призывали молодежь не сдаваться, идти до конца и обещали свою поддержку, а также говорили о необходимости смены власти и отстранения «главного зла страны» — олигарха Бидзины Иванишвили.

Что касается той части граждан, которая стояла на проспекте Руставели и выступала в роли рядовых зрителей, значительная часть их порой не могла ответить на элементарные вопросы: с какой целью они пришли сюда, чего требуют и сколько будут стоять. Остальные повторяли то, что было написано на плакатах, и заявляли, что они здесь защищают Грузию от «российской оккупации». В чем конкретно на данный момент они обвиняли Россию, кто и что стало поводом для этой акции, определенно сказать не могли.

Кульминационных моментов на акции было немало, один из них вылился в мини-концерт, когда к микрофону вышел один из ведущих митинга и затянул на мотивы грузинских рок-исполнителей позаимствованный с украинских митингов лозунг про Путина. А все участники митинга дружно подхватили мотив и представили своеобразный образец грузинского многоголосия. Те, кто лицезрел происходящее у себя дома, у экранов телевизоров, моментально переписали видеозапись этого «исполнения» и распространили ее в соцсетях, подчеркнув, что именно так и поступают «истинные грузинские патриоты».

В адрес России и ее руководства на акции зазвучали новые обвинения. В Тбилиси, на проспекте Руставели ответили на решение России об отмене авиарейсов в Грузию. Заявили, что грузинскому народу это никакого ущерба не нанесет, потому что грузинские студенты едут получать лучшее образование не в Россию, а в вузы США и Европы, потому что вместо российских туристов в свободную Грузию приедут туристы из других стран Европы и Азии, потому что рынки сбыта грузинского вина диверсифицированы и его теперь будут больше вывозить в другие страны, потому что энергетически Грузия от России уже никак не зависит… Но само решение и возможные санкции, которые «Кремль» может применить к экспорту грузинских товаров и, вероятно, к находящимся в России гражданам Грузии, заранее осудили.

«Мы должны окончательно вырваться из-под влияния России, потому что все эти годы она лишь препятствовала нашему развитию, и продолжить идти путем, который приведет нас в ряды цивилизованного мира» — примерно так говорили выступавшие, многие из которых перемежали свои речи нецензурными словами в адрес северного соседа и его политического руководства. Автор

Еще одним моментом на акции было выступление мужчины, представившегося «грузинским эмигрантом». Он заявил, что приехал сюда специально из Греции и привез послание от других эмигрантов. А послание состояло в том, что Миша Саакашвили должен вернуться в Грузию и отобрать власть у нынешнего правительства. Правда, его освистали, но недостаточно усиленно. Он несколько раз повторил свое послание и сошел с трибуны.

Были на акции и отдельные инциденты, и на трибунах, и в толпе зрителей. Один явно нетрезвый мужчина средних лет, которого журналисты попросили ответить, с какой целью и с какими требованиями он пришел к зданию парламента, отреагировал на просьбу нецензурной бранью и обвинениями в адрес журналистов, «посмевших» задать ему такой провокационный вопрос. Его «усмирили» и отвели в сторону, вероятно, организаторы этого митинга. Другой также явно нетрезвый гражданин попытался выступить на акции, но язык его настолько заплетался и настолько налицо было его опьянение (от алкоголя ли или от наркотиков — неизвестно), что его тут же увели с трибуны.

Шумная акция у здания парламента продолжалась в таком духе до поздней ночи, после чего, когда политики уже разошлись по домам, организаторы построили митингующих в колонну, выставили вперед людей с плакатами и устроили шествие к центральному офису правящей партии «Грузинская мечта». Несли в руках написанные на плакатах три своих основных требования и, несмотря на поздний час, громко скандировали: «Грузия, Грузия». Затем постояли около получаса у офиса «Грузинской мечты», где никого, кроме охраны и отряда полиции, не было, еще раз повторили свои требования и обвинения и разошлись по домам. По пути справили нужду у припаркованных в узких переулках Тбилиси автомобилей. Пообещали собраться и сегодня и проводить митинги до тех пор, пока все их требования не удовлетворят.

То, что происходит в Грузии, каждый оценивает по-своему. Но в стране сформировалась одна точка зрения и одна версия, которую все «открыто поддерживают» и так же открыто выражают. Иначе и нельзя. Любое инакомыслие в данном случае будет считаться предательством, изменой и антинациональным деянием. А состоит эта версия в том, что в случившемся виноват гражданин России, севший в кресло председателя парламента Грузии, причем сделавший это явно по выстроенному в Москве плану с целью нанесения Грузии очередного оскорбления от «оккупанта». Оппозиция добавляет к этой версии свои обвинения: виновно правительство Грузии, спланировавшее заседание ассамблеи и позволившее депутату Гаврилову занять почетное место в парламенте. А посему это правительство, доказавшее свою истинную суть, должно уйти и уступить место другому. Попытки добиться от властей такого решения были предприняты еще на первой акции 20 июня, но закончились неудачно для оппозиции: полиция всё же подавила митинг, применив для этого спецсредства. Точно так же, как это неоднократно делал Михаил Саакашвили. А подавлял и применял спецсредства обученный правительством Саакашвили спецназ. Но именно его соратники сегодня сыплют обвинения в адрес «Грузинской мечты», посмевшей разогнать штурмовавших парламент «мирных» граждан.

Было ли случившееся в Тбилиси провокацией? Судя по развитию событий, было. Вопрос лишь в том, кто устроил ее и кого устраивала эта провокация. А здесь мнения расходятся. Правящая партия обвиняет оппозицию и… Россию. А оппозиция — Россию и «Грузинскую мечту». Так что без России здесь никак не обойтись.

А ведь планировалось достаточно мирное и никак не связанное с темой «российской оккупации» мероприятие — 26-я сессия Межпарламентской ассамблеи православия, предыдущие 25 заседаний которой прошли в других странах-членах. Нынешнее же, по просьбе и приглашению грузинской стороны, должно было состояться в Тбилиси, в здании парламента Грузии.

Параллельно в эти дни в Тбилиси готовился так называемый «гей-прайд», на котором представители сексменьшинств собирались «отыграться» за непредоставление им возможности празднования Дня борьбы с гомофобией, потому что в Грузии этот день объявлен Днем святости семьи. Правда, планам ЛГБТ серьезно мешали активисты различных «националистических» организаций и представители православной общественности, которые буквально преследовали организаторов гей-прайда по пятам и обещали сорвать мероприятие. Развитие событий в столице Грузии перенесло эту тему и противостояние вокруг нее на второй план. А самые активные члены общества ЛГБТ, организаторы гей-прайда, зафиксировались на акциях у здания парламента и даже выступали с поддержкой лозунгов и призывов организаторов этих акций.

В ответ на события в Тбилиси специальное заявление сделала и МАП. Она подчеркнула, что решение о проведении 26-й сессии в Грузии было принято после приглашения от председателя грузинского парламента. К сведению протестующих сообщила, что представитель России был избран президентом ассамблеи на заседании в Афинах в 2018 году, что президент ассамблеи председательствует в сотрудничестве с генеральным секретариатом ассамблеи и обычно в зале заседаний парламента принимающей страны занимает место, отведенное для председательствующего лица. Место же, которое занял Гаврилов, «было предоставлено президенту Генеральной ассамблеи МАП принимающей стороной». К сведению тех, кого возмутило выступление Гаврилова на русском языке, ассамблея сообщила, что ее официальными языками являются греческий, русский, английский и арабский.

Интересную реакцию вызвало это заявление среди пользователей грузинских соцсетей. Одна из активных гражданок написала, что готова отказаться от христианства и православия и принять мусульманство, лишь бы не состоять в одной организации с «оккупантом». Ее пост вызвал лишь массу положительных отзывов и аналогичных комментариев.

События в Тбилиси на этом не закончились, и граждан Грузии, судя по всему, ожидает довольно «жаркое» — не только в смысле погоды, но и в политическом плане — лето.