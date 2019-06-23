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В Киеве националисты перекрыли дорогу гей-параду

Политика

Мероприятие прошло в усеченном формате

Киев, 23 июня 2019, 12:16 — REGNUM  В Киеве радикальные националисты перекрыли дорогу участникам Марша равенства KyivPride и сожгли символ сообщества ЛГБТ — радужный флажок. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает издание «Страна.ua».

Противники гей-парада собрались на Бульваре Шевченко в Киеве. Среди противников гей-парада замечены несколько депутатов Рады, в том числе член Радикальной партии Игорь Мосийчук. Среди собравшихся есть капелланы, которые читают молитвы. На бульваре Шевченко также находилось большое количество сотрудников полиции, которые пытались не допустить прорыва радикалов к участникам гей-парада.

Гей-парад продлился примерно час и не прошел весь ранее намеченный путь. В нём приняли участие около 6,3 тыс. человек. После завершения марша его участников эвакуировали из центра Киева. Колонна в сопровождении полиция подошла к автобусам, которые тут же увозили участников марша с места события.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минувшем году в июне уже проходил гей-парад. Тогда немногочисленных участников гей-парада от националистов защищали аж 5 тыс. сотрудников полиции.

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