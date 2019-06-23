Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер в возрасте 71 года

Чита, , 08:33 — REGNUM Бывший мэр Читы, который управлял городом почти 20 лет — Анатолий Михалёв — скончался в возрасте 71 года. Об этом сегодня, 23 июня, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правительстве Забайкальского края.

Михалёв скончался после продолжительной болезни. Временно исполняющий обязанности главы городского округа «Город Чита» Андрей Ядрищенский подтвердил информацию о кончине Михалёва.

Известно, что Михалёв — уроженец Читы — он родился в этом городе в 1948 году. С 1993 по 2000 годы Михалёв был заместителем главы администрации Читы, а потом его первым замом.

Фактическим руководителем города Михалёв стал в конце 2000 года. С тех пор он несколько раз переизбирался. В 2014 году в Чите отменили прямые выборы мэра, но депутаты городской думы вновь избрали Михалёва главой города.

О своей отставке Михалёв объявил в январе 2019 года по личным причинам.