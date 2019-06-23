Гиперзвуковая ракета Индии повышает риск ядерной войны — National Interest

Вашингтон, , 07:55 — REGNUM Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии существенно повышает риск ядерной войны между этой страной и Пакистаном. Об этом пишет американское издание National Interest.

По данным журнала, в Индии уже давно идут испытания гиперзвуковой ракеты Агни-1. Ранее поступали сообщения о неудачных тестах этой ракеты. Однако в последнее время поступает информация о том, что индийский военно-промышленный комплекс справился с трудностями и вполне возможно скоро получит первую гиперзвуковую ракету.

Сам по себе проект сверхзвукового оружия в Индии — это «зловещий шаг в холодной войне с Пакистаном», отмечает National Interest.

При этом издание считает, что индийской гиперзвуковой ракете не нужно достигать скорости в 20 Махов, как у российского гиперзвукового оружия. Для противостояния с Пакистаном индийской ракете достаточно уже пяти Махов. Расстояние между Нью-Дели и Исламабадом — около 700 километров. Гиперзвуковая ракета, выпущенная с территории Индии со скоростью 5−10 Махов поразит цель на территории Пакистана всего через несколько минут.

Также журнал напоминает, что в США крайне обеспокоены наличием у России гиперзвукового оружия. У американцев нет надежных средств его перехвата, а это значит, что авианосцы и военные базы могут быть уничтожены массированным залпом гиперзвуковых ракет в довольно короткие сроки.

Более того, с помощью таких ракет можно уничтожить ядерный арсенал противники уже первым ударом даже не применяя собственного ядерного оружия.