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Си Цзиньпин примет участие в саммите G-20

Политика

…по приглашению премьер-министра Японии

Си Цзиньпин примет участие в саммите G-20
Иван Шилов © ИА REGNUM
Си Цзиньпин

Пекин, 23 июня 2019, 06:19 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в работе 14-й встречи группы G-20 в Осаке. Информацию об этом распространила 23 июня пресс-служба МИДа республики.

Принять участие во встрече «большой двадцатки» Си пригласил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заявил официальный представитель ведомства Лу Ганг.

В министерстве иностранных дел Китая пока не обнародовали подробностей о запланированных двусторонних встречах Си.

Напомним, саммит G-20 пройдет в японском городе Осака с 27 по 29 июня.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что если председателя КНР не будет на саммите G-20, то Соединенные Штаты введут новые пошлины на китайские товары.

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Саммит G20 в Осаке
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