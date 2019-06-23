Президент Грузии: Туристы из РФ должны приезжать в страну несмотря на полит

Тбилиси, , 04:20 — REGNUM Политические проблемы между руководством Грузии и России не должны влиять на туристов. Такое мнение президент Грузии Саломе Зурабишвили высказала 22 июня в интервью телеканалу Euronews.

«Мой ответ таков: туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию», — заявила глава грузинского государства.

По мнению Зурабишвили, решать проблемы, породившие беспорядки в Тбилиси, необходимо политикам и руководителям двух стран. В то же время возникшие разногласия не должны «никоим образом влиять на туристов и население», а также сказываться на мирной обстановке.

Натянутые отношения с Москвой у Тбилиси существуют уже давно, что тем не менее не стало препятствием для полутора миллионов российских туристов, посетивших Грузию, отметила Зурабишвили.

Президент Грузии заявила также о своем намерении отвечать «мирными средствами на любые попытки усилить напряженность».

Читайте также: Президент Грузии выразила огорчение в связи с событиями в Тбилиси

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Грузии выразила огорчение в связи с событиями в Тбилиси