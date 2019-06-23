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Президент Грузии: Туристы из РФ должны приезжать в страну несмотря на полит

Политика

…«потому что они обожают Грузию»

Президент Грузии: Туристы из РФ должны приезжать в страну несмотря на полит
shankar s
Туристы в Тбилиси

Тбилиси, 23 июня 2019, 04:20 — REGNUM  Политические проблемы между руководством Грузии и России не должны влиять на туристов. Такое мнение президент Грузии Саломе Зурабишвили высказала 22 июня в интервью телеканалу Euronews.

«Мой ответ таков: туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию», — заявила глава грузинского государства.

По мнению Зурабишвили, решать проблемы, породившие беспорядки в Тбилиси, необходимо политикам и руководителям двух стран. В то же время возникшие разногласия не должны «никоим образом влиять на туристов и население», а также сказываться на мирной обстановке.

Натянутые отношения с Москвой у Тбилиси существуют уже давно, что тем не менее не стало препятствием для полутора миллионов российских туристов, посетивших Грузию, отметила Зурабишвили.

Президент Грузии заявила также о своем намерении отвечать «мирными средствами на любые попытки усилить напряженность».

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