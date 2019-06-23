«Никогда не отменял» — приказ Трампа об атаке по Ирану по-прежнему в силе

Вашингтон, , 03:15 — REGNUM Распространенная в СМИ информация об отмене решения президента США Дональда Трампа о военном ударе по территории Ирана не соответствует действительности. Об это глава государства сообщил 22 июня на своей странице в Twitter.

Сообщения об отмене решения президент Трамп назвал некорректными. «Я никогда не отменял приказа об ударе по Ирану, — заявил американский лидер. — Я просто не дал произойти этому прямо сейчас!»

Ранее в американских СМИ распространилась информация о том, что президент США отказался от ранее принятого решения атаковать Иран. Причиной этого якобы стал совет любимого ведущего Трампа сотрудника телеканала Fox News Такера Карлсона, заявившего, что реакция Вашингтона на сбитый Тегераном беспилотник поставила бы крест на политической карьере действующего американского президента. Подобные действия ведущий назвал сумасшествием, а также идущими вразрез с интересами государства.

Между тем Трамп пригрозил Ирану невиданными прежде колоссальными разрушениями, подчеркнув при этом, что не стремится к военному сценарию.

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