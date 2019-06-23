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Ким Чен Ын получил интересное письмо от Трампа

Политика

…демонстрирующее «необычайную смелость» президента США

Ким Чен Ын получил интересное письмо от Трампа
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Пхеньян, 23 июня 2019, 01:18 — REGNUM  Рассмотреть все детали полученного от президента США Дональда Трампа личного письма намерен лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает 23 июня южнокорейское агентство Yonhap, со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.

Сообщается, что после прочтения послания Ким отметил его «превосходное содержание».

«Я выражаю благодарность президенту Трампу за его политическое суждение и необычайную смелость, — цитирует лидера КНДР источник, — я подумаю над интересным содержанием».

Ранее «прекрасное письмо от Ким Чен Ына» получил президент США Дональд Трамп. После прочтения послания от главы Северной Кореи американский лидер выразил надежду на «что-то очень позитивное» в отношении двух стран.

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