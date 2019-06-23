Двух боевиков ИГ* нейтрализовали в Дагестане

Махачкала, , 00:58 — REGNUM Два сторонника террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были нейтрализованы на территории Дагестана, сообщает 23 июня РИА Новости со ссылкой на источник в Национальном антитеррористическом комитете.

Как стало известно, бандиты планировали нападения на сотрудников полиции. При попытке задержания боевики начали перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов, в результате чего оба бандита были обезврежены.

На месте перестрелки были обнаружены оружие и боеприпасы.

Жертв среди гражданских и участвующих в операции силовиков нет.

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