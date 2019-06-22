Суббота, 22 Июня 2019 года
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МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»

Политика

22 июня в столице Грузии неизвестные едва не напали на съемочную группу телеканала «Россия 24»

МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»
Robert Bejil
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Тбилиси, 22 июня 2019, 21:47 — REGNUM  По факту инцидента со съемочной группой телеканала «Россия 24» в Тбилиси возбуждено уголовное дело по ст. 154 ч.1 (незаконное воспрепятствование журналистам) и ст. 126 ч. 1 (насилие, совершенное группой лиц в отношении двух или более лиц). Об этом сообщает Imedi News со ссылкой на МВД Грузии.

«Возбуждено дело по ст. 154 ч.1 и ст. 126 ч. 1», — передает вещатель.

Как передавало ИА REGNUM, 22 июня в столице Грузии неизвестные едва не напали на съемочную группу телеканала «Россия 24». Молодые люди, выкрикивавшие националистические лозунги, попыталась избить оператора и корреспондента, когда те брали интервью у владельцев одного из туристических агентств.

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Нападения на журналистов
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