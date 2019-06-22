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Саакашвили предложил втрое сократить состав Верховной рады

Политика

«Мне кажется, что Верховная рада должна быть сокращена»

Саакашвили предложил втрое сократить состав Верховной рады
Иван Шилов © ИА REGNUM
Михаил Саакашвили

Киев, 22 июня 2019, 20:37 — REGNUM  Состав Верховной рады (парламента) Украины необходимо сократить до 150 депутатов. Об этом 22 июня заявил лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили в студии телеканала «112 Украина».

«Мне кажется, что Верховная рада должна быть сокращена где-то до 150 членов… — сказал бывший президент Грузии. — Однозначно, зачем Украине больше?«

По его словам, жители Украины не знают большинство тех людей, которые работают в парламенте.

Как передавало ИА REGNUM, 21 июня экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Печерский районный суд Киева пришёл к выводу, что он непрерывно проживал на Украине пять лет и может принимать участие в парламентских выборах.

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Политическая карьера Саакашвили на Украине
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