Суббота, 22 Июня 2019 года
18:51:17 МСК

В Петербурге полиция проверяет возможную фальсификацию подписей избирателей

Политика

Проверка начата по инициативе Александра Беглова

В Петербурге полиция проверяет возможную фальсификацию подписей избирателей
fill
Подпись

Санкт-Петербург, 22 июня 2019, 18:33 — REGNUM  Петербургские полицейские разбираются с возможными фальсфикациями подписей избирателей на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 июня в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители проводят проверку «по факту появления видеозаписи о возможном нарушении избирательного законодательства», однако выводов пока не сделали.

Ранее в сети появилось видео, на котором, как утверждают авторы ролика, сотрудницы администрации Выборгского района Петербурга проводили непонятные манипуляции с подписными листами в поддержку Александра Беглова, переписывая туда паспортные данные граждан.

Сам Беглов 21 июня заявил, что он и его штаб не имеют к этому никакого отношения, и попросил правоохранителей разобраться, в чем дело.

«Проводятся необходимые действия, направленные на установление всех деталей инцидента для принятия дальнейших процессуальных решений. Делать выводы пока преждевременно», — отмечают в ГУ МВД.

Напомним, Александр Беглов, состоящий в «Единой России», на выборы губернатора северной столицы решил идти как самовыдвиженец. Для этого ему нужно собрать более 76 тыс. подписей горожан.

Читайте ранее в этом сюжете: Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы губернатора Санкт-Петербурга — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить